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Международная группа Conflict Intelligence Team, блогеры которой изучают открытые источники для получения информации о грядущих или текущих военных конфликтов, обвинили РФ в отмобилизовывании резервистов якобы для войны с Украиной.

Они пояснили, что на целом ряде видеороликов, находящихся в свободном доступе в Сети, изображена военная техника в Воронежской области. Проблема в том, что эти боевые машины, по словам блогеров, должны базироваться в другом месте. Так, на одну из записей попали танки Т-80У, также САУ «Мста-С» и БМП-2, местом постоянной дислокации которых является Московская область.

Блогеры сделали оговорку, что факт перемещения техники из одного региона в другой не является признаком подготовки на кого бы то ни было. Однако они все же сделали предположение, что РФ наращивает силы для возможного «нападения на Украину».

Стоит упомянуть, что Москва отрицает любые агрессивные планы в отношении соседней страны. Она заявляет, что перемещение войск в пределах своих границ не должны никого волновать, так как это внутреннее дело России.

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