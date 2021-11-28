Лучший способ интерпретировать серьезность военных намерений России – это отслеживать наращивание тыловых сил и складов, а не подсчитывать части и соединения войск, которые подошли к границе. Такое мнение высказал на военно-аналитическом портале War on the Rocks подполковник армии США Алекс Вершинин, имеющий в послужном списке четыре боевых командировки в «горячие точки», а ныне эксперт по моделированию и симуляциям военных экспериментов для НАТО и армии США. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Логистическая поддержка российских войск автотехникой, которая будет иметь решающее значение при рассмотрении в НАТО сценариев «вторжения России в Восточную Европу», ограничена количеством грузовиков и транспортеров, а также диапазоном их операций. С помощью простой арифметики можно подсчитать, как далеко могут проехать эти грузовики.

Фактически, у российской армии не будет хватать грузовиков для удовлетворения своих логистических потребностей на расстоянии более 150 км от складов снабжения. Чтобы достичь дальности действия 300 км, российской армии пришлось бы удвоить выделение транспортных средств.

Полезной отправной точкой для ознакомления с российскими требованиями к логистике может служить российская общевойсковая армия. Все они имеют разную структуру сил, но на бумаге за каждой такой армией закреплена бригада материально-технического обеспечения (МТО). Каждая такая бригада МТО состоит из двух автобатальонов с общим парком в 150 грузовых автомобилей с 50 прицепами, плюс 260 специализированных грузовых автомобилей на бригаду.

Российская армия широко использует огонь из ствольной и реактивной артиллерии, а ракетные боеприпасы очень громоздки. Хотя каждая армия отличается, обычно в одной армии от 56 до 90 пусковых установок реактивных систем залпового огня. Пополнение одного залпа каждой пусковой установки занимает весь кузов грузовика. Иными словами, если общевойсковая армия даст один залп, потребуется 56-90 грузовиков только для пополнения ракетных боеприпасов. А это примерно половина штатного транспорта бригады МТО.

Помимо этого, на ее обеспечении также состоят от шести до девяти дивизионов ствольной артиллерии, девять артиллерийских дивизионов ПВО, 12 механизированных и разведывательных батальонов, от трех до пяти танковых батальонов. Минометные мины, противотанковые ракеты и боеприпасы для стрелкового оружия также нужно будет пополнять, не говоря уже о продовольствии, инженерном, медицинском расходные материалы и так далее. Эти потребности непросто оценить, но потенциально они значительны.

Для обеспечения топливом и водой каждая бригада МТО имеет батальон обустройства тактических трубопроводов. Они имеют меньшую пропускную способность, чем их западные аналоги, но могут быть размещены в течение трех-четырех дней после занятия новой территории. А для оперативного пополнения запасов на это время требуются бензовозы.

Кто-то может возразить, что у российской армии есть большой запас хода для достижения поставленных целей, особенно с дополнительными бочками с горючим, которые они предназначены для перевозки. Это не совсем правильно. Танки и бронетехника также сжигают топливо при маневрировании или просто на холостом ходу на стоянке. Это причина, по которой армия США использует в качестве расчетных единиц для планирования расхода топлива «дни снабжения», а не показатели «запаса хода».

Если операция российской армии продлится от 36 до 72 часов, как оценивает это, например, исследование RAND в сценарии «вторжения в Прибалтику», то российской армии придется как минимум один раз дозаправиться, прежде чем будут установлены тактические трубопроводы для поддержки дальнейших действий войск.

«Логистика будет крайне полезна для оценки текущей ситуации, поскольку российские силы снова сосредоточиваются на границе Украины. Лучший способ интерпретировать серьезность намерений России – это отслеживать наращивание тыловых сил и складов, а не подсчитывать тактические группы и батальоны, которые подошли к границе. Размер и масштабы логистической подготовки точно скажут, насколько далеко и глубоко планирует зайти российская армия», – заключает Алекс Вершинин.

Ранее издание discover24.ru опубликовало перевод части статьи Алекса Вершинина в War on the Rocks – об оценке железнодорожных возможностей поддержки российской армии.