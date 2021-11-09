Соединенные Штаты тренируются атаковать Черноморский флот России, заявил военный эксперт Константин Сивков, комментируя недавний полет бомбардировщиков B-1B Lancer над акваторией Черного моря. Он рассказал, что эти самолеты несут по 24 крылатые ракеты AGM-158C, удар которых будет иметь весьма серьезные негативные последствия для ЧФ.

Россия, по словам эксперты, должна рассматривать подобные действия не только как провокацию, а как подготовку к войне. Сама она давно готова к вооруженному столкновению, так как Соединенные Штаты и НАТО не первый год бороздят воздушное и водное пространство вблизи ее границ.

Сивков пояснил, что РФ вполне способна в кратчайшие сроки подготовить группировку войск, которая всего одним ударом разобьет украинскую армию, если США прикажут ей наступать на Москву. В случае появления осложнений в виде американских и натовских войск РФ будет вынуждена применить ядерное оружие, чтобы предотвратить региональную войну.