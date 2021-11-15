Военные аналитики Запада считают, что текущая ситуация на границе Польши и Беларуси может привести к полномасштабному конфликту внутри Европы. Российский эксперт Константин Сивков не согласен с ними. Он уверен, что проблема кроется совсем не в Польше.

По словам специалиста, Варшава взяла на себя отвлекающие функции. Ее задача – привлечь внимание части группировки российских войск, которые находятся в непосредственной близости от границ с Украиной. После этого Киев сможет начать наступление на Донбассе, не опасаясь быстрого разгрома российскими подразделениями.

Сивков уверен, что вероятность конфликта высока как никогда. Он пояснил, что полномасштабное столкновение может начаться уже через неделю, когда американский корабль USS Mount Whitney достигнет восточной части Средиземного моря. Все дело в том, что США сейчас выводят его из возможной зоны боевых действий.

Эксперт рассказал, что начнется все с провокации Киева и полномасштабного наступления на Донбасс. Потом украинские военные катера попробуют прорваться в Азовское море, причем у Крымского моста может разгореться нешуточный бой. Когда их потопят, в конфликт вмешаются Соединенные Штаты, которые могут наносить удары со своих истребителей, причем Россия будет вынуждена ответить. Только после этого вооруженное столкновение может пойти на спад и начнется «разбор полетов» на дипломатическом уровне.