читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военные аналитики Запада считают, что текущая ситуация на границе Польши и Беларуси может привести к полномасштабному конфликту внутри Европы. Российский эксперт Константин Сивков не согласен с ними. Он уверен, что проблема кроется совсем не в Польше.

По словам специалиста, Варшава взяла на себя отвлекающие функции. Ее задача – привлечь внимание части группировки российских войск, которые находятся в непосредственной близости от границ с Украиной. После этого Киев сможет начать наступление на Донбассе, не опасаясь быстрого разгрома российскими подразделениями.

Сивков уверен, что вероятность конфликта высока как никогда. Он пояснил, что полномасштабное столкновение может начаться уже через неделю, когда американский корабль USS Mount Whitney достигнет восточной части Средиземного моря. Все дело в том, что США сейчас выводят его из возможной зоны боевых действий.

Эксперт рассказал, что начнется все с провокации Киева и полномасштабного наступления на Донбасс. Потом украинские военные катера попробуют прорваться в Азовское море, причем у Крымского моста может разгореться нешуточный бой. Когда их потопят, в конфликт вмешаются Соединенные Штаты, которые могут наносить удары со своих истребителей, причем Россия будет вынуждена ответить. Только после этого вооруженное столкновение может пойти на спад и начнется «разбор полетов» на дипломатическом уровне.

Вам может понравиться

Даремский университет Великобритании провёл семинар по проституции

В Великобритании в одном из университетов был проведён семинар по проституции. О необычном семинаре, который был проведён в Даремском университете, сообщило издание The Times. Как было заявлено, предложил данную идею
  • Анна
  • 13.11.2021
  • читать 1 минуту

Дополнительные российские С-300 защитят Сирию от истребителей США, Израиля и Турции

Россия предпринимает дополнительные меры для защиты своего военного контингента и правительственных сил в Сирии. На авиабазе Табка она намерена разместить зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит», которые будут предотвращать возможные атаки турецких,

Рар заявил, что миграционный ход Лукашенко привёл к истерике в Германии

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что миграционный кризис на польско-белорусской границе довёл общество Германии до истерики. По словам политолога, через границу Польши и Белоруссии в Германию направляются тысячи мигрантов, что
  • Анна
  • 13.11.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | город Мытищи: погода, 15 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 ноября – небольшой снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 ноября – переменная облачность, до 1 °C | Королев: погода, 15 ноября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Подольск: погода, 15 ноября – облачно с прояснениями, до -0 °C | Армавир: погода, 15 ноября – пасмурно, до 8 °C |