Владислав Шурыгин, участник Изборского клуба, решил прокомментировать появление боевых самолетов и судов Североатлантического альянса в черноморской акватории.

Согласно его словам, НАТО хочет тщательно освоить данный регион, поэтому собирается держать свои корабли в нем на постоянной основе. Для этого военно-политический блок будет регулярно менять суда, не желая нарушать правила их пребывания в Черном море. Тем самым будет сформирована отдельная группировка кораблей. В России понимают данную ситуацию, и адекватно отреагирует на нее, считает эксперт.

Специалист отметил, что Крымский полуостров находится под надежной защитой, но в случае увеличения военного присутствия альянса РФ поступит точно так же. В регион будут переброшены ракеты «земля – море», а Черноморский флот получит новые боевые суда. Шурыгин отметил, что натовским кораблям негде будет спрятаться в случае атаки, поэтому они будут быстро уничтожены.