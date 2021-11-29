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Полковник ВС РФ в отставке Михаил Тимошенко прокомментировал публикацию американского издания War on the Rocks о неготовности России вести длительные боевые действия на территории Европы. Авторы этой статьи заявили, что из-за несовместимости железнодорожных путей на Западе и Востоке континента РФ очень скоро столкнется с проблемой снабжения своих войск.

Тимошенко высмеял американских экспертов за плохое знание темы. Он предложил им в следующий раз хорошо изучать предмет публикации, а уж потом садиться за клавиатуру.

По словам эксперта, на тех участках российских железных дорог, которые имеют выходы на европейскую колею, еще в советские времена были оборудованы перегрузочные районы. В них техника, боеприпасы, продовольствие и прочие могут быть оперативно перенесены на поезда евростандарта и никаких проблем со снабжением не возникнет.

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