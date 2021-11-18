Зенитно-ракетные системы С-550 смогут уничтожать баллистические ракеты противника посредством кинетического воздействия. Поэтому даже в случае разрушения ядерной боеголовки МБР взрыва не произойдет, рассказал военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Он сообщил, что основой для С-550 являются ракетные комплексы А-235 «Нудоль» и А-135 «Амур». Они создавались по принципу кинетического перехвата, благодаря чему исключается осыпание «ядерного пепла» на землю. В случае разрушения боеголовки ее отдельные фрагменты могут излучать радиацию, однако это гораздо безопаснее, чем используемый ранее встречный ядерный взрыв.

Помимо межконтинентальных баллистических ракет, отмечает Литовкин, зенитно-ракетные комплексы С-550 смогут уничтожать спутники на низкой орбите земли.