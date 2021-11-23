В очередной партии оружия, которую США готовит к отправке на Украину названы не только очередные «Джавелины», но и ПЗРК Stinger. Также Киев получит вертолеты Ми-17, которые Вашингтон в свое время покупал для Афганистана, но так и не передал ему, и минометы.

Новую поставку вооружений на Украину прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что передача Киеву «Стингеров», вполне может расцениваться как подготовка к войне с Россией.

Эксперт пояснил, что «Стингер» – это практически та же самая «Оса» или «Стрела-10». На Донбассе таким оружием Киеву будет воевать просто не с кем, так как у ДНР и ЛНР нет собственной авиации. Следовательно, комплексы переданы Украине для боевых действий против РФ. Но в любом случае, заявил Леонков, Москва не будет наносить удар первой.

Аналитик также напомнил, что пару лет назад Киев просил у Соединенных Штатов зенитно-ракетные комплексы, однако тогда речь шла о «Патриотах». США решили отделаться «Стингерами»