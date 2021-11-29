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Армия Украины состоит из «подлых и трусливых людей», а в ее истории нет ничего героического, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал высказывание киевского полковника запаса Петра Недзельского, что российские войска сразу побегут, если ВСУ ответит на их «агрессию».

Леонков отметил, что военнослужащие РФ практически ежедневно проявляют героизм в Сирии, где часто вызывают огонь на себя в боях с террористами. Кроме того, в их распоряжении имеется современная техника и вооружение, о котором Киеву приходится только мечтать.

По словам эксперта, на Донбассе ВСУ также на отличаются храбростью. Вспомнил Леонков и заявление Недельского о том, что отдельные украинские бойцы воевали на стороне фашистской Германии. Он отметил, что все об этом хорошо помнят и отлично знают, что свою жизнь эти предатели и военные преступники закончили совсем не героями.

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