Анатолий Кравчук, специалист по военным вопросам на Украине, в рамках беседы с журналистами отметил, что самым слабым местом украинской армии является ее высокий уровень политизированности.

Согласно его словам, на данный момент времени при подборе людей на службу командование основывается не на их профессиональных навыках, а на верности нынешнему политическому режиму. Он добавил, что, чем выше оказывается пост, тем меньше важен профессионализм и сильнее ценится лояльность к руководству.

Эксперт отметил, что все это негативно сказывается на эффективности вооруженных сил страны. В СМИ ранее сообщили, что среди украинских солдат был проведен опрос, который демонстрирует рост недовольства. Большинство подразделений при этом страдают от нехватки военных, так как многие военнослужащие не хотят продлевать контракты.