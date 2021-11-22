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Польские власти не хотят осознавать, что провоцируя войну между НАТО и Россией, они готовят катастрофу для своей собственной страны, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Он пояснил, что Польше следовало бы «сглаживать противоречия», а не пытаться лезть на рожон. Сейчас Варшава призывает НАТО на помощь, транслирует антироссийские высказывания, и явно нарывается на вооруженное столкновение. Однако почему-то руководство этой страны не понимает, что она в первую очередь превратится в руины.

«Хотел бы сказать про гибридную войну. Удивляют польские политики. Польша с точки зрения элементарного анализа должна посмотреть что будет, если Россия и НАТО лоб в лоб начнут боевые действия. Во что превратиться Польша?», – задал риторический вопрос Коротченко.

Он призвал поляков сохранять здравый смысл и стараться избегать резких антироссийских высказываний. Только так они смогут избежать полного разрушения страны, которое станет следствием вооруженного противостояния между РФ и НАТО.

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