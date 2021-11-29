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Главная задача России – обеспечение безопасности своих границ и периметра. «Бряцать оружием» всякий раз, когда США вздумают проводить провокационные учения рядом с российскими рубежами, не входит в ее интересы и не имеет никакого смысла, уверен полковник запаса Игорь Коротченко.

Главред издания «Национальная оборона» пояснил, что Россия будет пресекать любые провокации Соединенных Штатов и НАТО, направленные на нарушение границ территориальных вод. Для этой цели она использует самые жесткие и будет абсолютно права с точки зрения международного законодательства. Однако сама Москва устраивать провокационные маневры не собирается.

Мнение Коротченко поддержал и военный эксперт Александр Жилин. Он отметил, что у РФ есть все возможности, чтобы отправить свои корабли к границам Соединенных Штатов и проводить там провокационные учения. Однако России это не нужно. Она не хочет усугублять ситуацию и, кроме того, у нее в распоряжении имеется мощный подводный флот, о чем отлично знают США.

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