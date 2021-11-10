Три корабля ВМС США в Черном море – это небольшая эскадра, которая работает на перспективу. Сейчас сложно назвать их какой-то серьезной силой даже несмотря на возможности этих судов. Однако в недалеком будущем они могут стать основой для создания целого флота, уверен военный эксперт Иван Коновалов.

В программе «60 минут» на канале «Россия 1» специалист рассказал, что цель Соединенных Штатов – «освоить» акваторию Черного моря и постепенно развернуть здесь крупную группировку свои кораблей, которая будет держать РФ в постоянном напряжении.

По мнению эксперта, не только Россия находится на прицеле у американских ВМС. В регионе находится еще и Турция, которая, являясь участником Североатлантического альянса, начинает все чаще высказываться против захватнических инициатив Соединенных Штатов. Она действует наперекор США, что совсем не нравится Вашингтону. Кроме того, именно Анкара станет главным противником внесения каких-либо изменений в конвенцию Монтрё, поэтому НАТО вполне может сделать ее ключевой целью в Черном море.