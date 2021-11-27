читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Владимир Карасев, специалист по военным вопросам, отметил, что Киев смог получить разрешение от Вашингтона на провоцирование ДНР и ЛНР. Он назвал возможные сроки начала соответствующих военных операций.

Эксперт заявил, что в рамках рабочего визита Ллойда Остина, главы Пентагона, в Киев украинские власти, скорее всего, получили от него команду «начать готовиться» к новым провокациям. Карсев добавил, что речь не идет о масштабном нападении на самопровозглашенные республики. ВСУ лишь устроят несколько инцидентов на линии соприкосновения, чтобы затем снова обвинить во всем РФ.

По мнению военного аналитика, эти происшествия будут организованы либо перед Новым годом, либо во время рождественских праздников. После их осуществления Запад вновь начнет винить Кремль в том, что тот якобы увеличивает уровень напряженности в регионе. При этом Карасев допустил вмешательство российских войск, если украинская армия начнет вторжение в ЛДНР.

Вам может понравиться

Российский корабль «Пижма» с вооружением и техникой замечен движущимся к берегам Сирии

На новостном портале Avia.pro отметили, что РФ отправила к сирийским берегам сухогруз, который может быть нагружен военной техникой и оружием. Журналисты отмечают, что данный корабль называется «Пижма» и принадлежит организации

Украинские военные сбили полицейский БПЛА под Одессой

Бойцы украинских вооруженных сил подбили дрон, принадлежавший национальной полиции. Он пролетал над армейскими складскими зданиями в окрестностях поселения Усатово, находящегося в Одесской области. Информация о подбитом мультикоптере появилась на страничке

Раевский: Россия развернула так много сил против НАТО, чтобы быть готовой к полномасштабной войне

Андрей Раевский, российский блогер, рассказал, для чего именно Россия решила развернуть столь значительные военные силы в западной части страны. Она готовится к возможной войне с Североатлантическим альянсом. Согласно его словам,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 ноября – переменная облачность, до -2 °C | город Мытищи: погода, 27 ноября – пасмурно, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 ноября – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 ноября – облачно с прояснениями, до -2 °C | Королев: погода, 27 ноября – небольшая облачность, до 5 °C | Подольск: погода, 27 ноября – пасмурно, до 2 °C | Армавир: погода, 27 ноября – облачно с прояснениями, до 8 °C |