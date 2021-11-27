Владимир Карасев, специалист по военным вопросам, отметил, что Киев смог получить разрешение от Вашингтона на провоцирование ДНР и ЛНР. Он назвал возможные сроки начала соответствующих военных операций.

Эксперт заявил, что в рамках рабочего визита Ллойда Остина, главы Пентагона, в Киев украинские власти, скорее всего, получили от него команду «начать готовиться» к новым провокациям. Карсев добавил, что речь не идет о масштабном нападении на самопровозглашенные республики. ВСУ лишь устроят несколько инцидентов на линии соприкосновения, чтобы затем снова обвинить во всем РФ.

По мнению военного аналитика, эти происшествия будут организованы либо перед Новым годом, либо во время рождественских праздников. После их осуществления Запад вновь начнет винить Кремль в том, что тот якобы увеличивает уровень напряженности в регионе. При этом Карасев допустил вмешательство российских войск, если украинская армия начнет вторжение в ЛДНР.