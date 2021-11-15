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Модернизированный штабной корабль Шестого флота ВМС США является настоящим «плавающим хакером» из-за уникального оборудования на борту. Однако если он появился в Черном море, чтобы припугнуть Россию, то с ней этот номер точно не пройдет.

Военный эксперт Василий Дандыкин пояснил, что аппаратура способна выводить из строя комплексы управления различными боевыми системами, что позволяет фактически парализовать потенциального противника. Однако в распоряжении РФ тоже имеется несколько неприятных сюрпризов для США.

По словам эксперта, Россия уже демонстрировала возможности своих систем радиоэлектронной борьбы с эсминцем «Дональд Кук», который из-за РЭБ-атаки временно потерялся в пространстве и времени. Средства противодействия аппаратуре Mount Whitney у Москвы тоже найдутся.

Дандыкин отмечает, что точные характеристики этого оборудования неизвестны, но оно вполне может применяться не только для управления Шестым флотом, но и для нанесения ударов по боевым системам. Но Россия на подобные действия сразу даст жесткий ответ.

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