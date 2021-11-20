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Париж будет использовать чадских боевиков для очередной провокации в Центральноафриканской Республике, уверен военный эксперт Борис Рожин.

Франция потерпела оглушительное поражение в Африке. Многие страны континента, некогда входившие в орбиту его влияния, обращаются за помощью к Москве. Бывшей метрополии припоминают и эксплуатацию ресурсов региона, и постоянные перевороты, по итогам которых свергались неугодные правительства. Однако африканские страны одна за другой перестают терпеть подобное обращение.

Поэтому Париж пытается спешно исправить положение. К примеру, в ЦАР предпринимаются все меры для свержения законного правительства, союзного России и поддержанного народом.

«Париж решил использовать боевиков из Чада для дестабилизации в ЦАР. Это выглядит как попытка половить рыбку в мутной воде хаоса партизанской войны в отдельных районах республике с целью подорвать авторитет действующего правительства в Банги и российских союзников», — полагает аналитик.

Прошлая попытка осуществить в ЦАР госпереворот руками боевиков обернулась провалом. Правительственная армия, обученная российскими инструкторами, быстро взяла ситуацию под свой контроль. Россияне, которых в СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», помогают стабилизировать ситуацию внутри страны, и этим выгодно отличаются от французов.

«Важным недостатком стратегии Франции является то, что, обращаясь к боевикам как инструменту своей политики, Париж представляет себя дестабилизирующей силой в регионе, в то время как Россия системно позиционирует себя как сила стабилизирующая, что и привлекает к ней региональные правительства», — пояснил Рожин.

Ранее эту роль периодически пыталась играть Франция, но как видим, с этим в последние годы у нее большие проблемы. Поэтому власти сами обращаются к партнерству с Россией для решения местных проблем.

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