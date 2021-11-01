Украине нужно несколько сотен таких беспилотных аппаратов, как Bayraktar TB2, чтобы регулярно проводить операции на Донбассе. Они не должны ограничиваться единственным вылетом БПЛА и ударом по позициям ополчения, заявил журналист киевского издания «Апостроф» Валентин Бадрак.

Он также отметил, что совсем необязательно постоянно покупать у Турции «Байрактары». Сейчас она должна поставить Киеву около 30 дронов и на этом можно остановиться, так как они очень дорого обходятся бюджету. Украина должна сама научиться производить беспилотники.

По словам Бадрака, лет через десять сотни разных БПЛА смогли бы полностью заменить собой пилотируемую авиацию.

Автор публикации также отметил, что сейчас на Украине разрабатывается БПЛА «Сокол-300», который способен совершать вылеты в любых погодных условиях и превосходит турецкий «Байрактар» по техническим характеристикам. В настоящий момент ВСУ задействуют лишь разведывательные «Аисты» и тактические «Фурии», однако за 10 лет можно создать сотни дронов, которые будут выполнять самые различные боевые функции.