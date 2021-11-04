Джордж Робертсон, экс-руководитель НАТО, сообщил, что Владимир Путин, президент РФ, в самом начале своего президентства предполагал, что страна сможет стать частью западного блока.

Согласно словам британского политика, в рамках первой встречи Путин заявил ему, что хочет, чтобы Россия оказалась частью западного мира. Глава государства также спросил, когда ее пригласят в НАТО. Робертсон ответил ему, что никто не приглашает в альянс – для этого необходимо подавать соответствующую заявку. Президент при этом отметил, что РФ не стоит в одном ряду с прочими странами.

Затем Путин поменял свои взгляды после расширения альянса, когда к нему присоединились страны Прибалтики, Болгария, Хорватия и другие восточноевропейские государства. На это также повлияла «оранжевая революция» на Украине, которая, по мнению лидера России, была организована НАТО.