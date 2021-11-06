Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью каналу «Украина 24» рассказал, как возвратить в состав страны Крым и Донбасс.

Аваков отметил, что «деоккупация» ДНР и Крыма является основной целью. Для этого, согласно его заявлению, нужно принять в стране определённые законы. В частности, Аваков предлагает ввести ответственность в отношении тех людей, которые сотрудничают с Россией. Кроме того, нужно установить амнистию для совершивших незначительные преступления людей.

Также Аваков призвал подготовиться к событиям, которые позволят возвратить ДНР и Крым бескровно. К примеру, это может быть смерть президента.

Экс-глава ведомства отметил, что власти Киева должны предпринять всё возможное для того, чтобы у жителей ДНР и Крыма возникло желание вернуться в состав Украины. Как подчеркнул политик, люди должны знать, что их здесь ожидает, и будет ли для детей будущее, работа и пенсия.

Недавно СБУ заподозрила одного из полковников ВСУ в сотрудничестве с Россией. Как сообщается, он собирал и передавал секретную информацию российским разведчикам.