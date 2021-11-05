Полковника ВСУ заподозрили в сотрудничестве с Россией и задержали, сообщает пресс-служба СБУ. Расследованием этого дела занималась контрразведка.

По предварительной информации, полковник тщательно собирал секретную информацию для передачи российским разведчикам. Обыск показал наличие в его доме блокнот с такими данными, важные документы, смартфон и персональный компьютер, а также внешние жесткие диски.

В настоящий момент офицер обвиняется в контактах с крымчанами, а также в передаче информации российским спецслужбам.

Напомним, что Киев считает Крым своей территорией, несмотря на полное отсутствие контроля над полуостровом. В 2014 году он вошел в состав РФ по результатам референдума. За воссоединение с Россией проголосовало подавляющее большинство крымчан.