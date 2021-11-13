читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Алексей Зубец, российский экономист, в рамках беседы с журналистами, рассказал, как следует поступить странам Запада и РФ, если произойдет полный крах Украины как государства.

Согласно словам эксперта, Украина может стать новой «черной дырой» на территории Европы. В этом случае ее соседям нужно будет лишь проконтролировать ее население, так как у них пропадет какой-либо интерес к ней. Он предложил в этом случае установить вышки и ограждение на украинской границе.

Специалист отметил, что в прошлом РФ была заинтересована в Украине, так как последняя могла предложить огромный рынок для сбыта продукции и обладала немалым количеством сотрудников с повышенной производительностью труда. Но украинский рынок постепенно сжимается, так как у украинцев падает платежеспособность. Если же произойдет полный крах страны, то нужно будет организовать ее населению гуманитарную помощь, считает Зубец.

Вам может понравиться

Гинцбург: введение QR-кодов положительно повлияет на вакцинацию в России

Александр Гинцбург, глава научного центра им. Гамалеи, в рамках беседы с журналистами отметил, что ввод QR-кодов в общественных местах и транспорте должен оказать позитивное влияние на показатель вакцинации в стране.

Польские пограничники вынуждены применять силу против штурмующих границу мигрантов

В польских СМИ отметили, что пограничным силам пришлось использовать против нелегальных мигрантов слезоточивый газ, когда последние попытались разрушить ограждение и проникнуть на территорию Польши. Отмечается, что прямо рядом с границей

Strategy Page: вооруженные силы США теряют свою боеспособность

В информационном агентстве Strategy Page заявили, что американские вооруженные силы постепенно теряют свою боеспособность из-за ухудшения базовой подготовки военных. Авторы материала отмечают, что наиболее невостребованной профессией в армии США является
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 ноября – облачно с прояснениями, до 4 °C | город Мытищи: погода, 13 ноября – небольшой снег, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 ноября – небольшой дождь, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 ноября – переменная облачность, до 2 °C | Королев: погода, 13 ноября – облачно с прояснениями, до 8 °C | Подольск: погода, 13 ноября – облачно с прояснениями, до 3 °C | Армавир: погода, 13 ноября – ясно, до 11 °C |