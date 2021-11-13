Алексей Зубец, российский экономист, в рамках беседы с журналистами, рассказал, как следует поступить странам Запада и РФ, если произойдет полный крах Украины как государства.

Согласно словам эксперта, Украина может стать новой «черной дырой» на территории Европы. В этом случае ее соседям нужно будет лишь проконтролировать ее население, так как у них пропадет какой-либо интерес к ней. Он предложил в этом случае установить вышки и ограждение на украинской границе.

Специалист отметил, что в прошлом РФ была заинтересована в Украине, так как последняя могла предложить огромный рынок для сбыта продукции и обладала немалым количеством сотрудников с повышенной производительностью труда. Но украинский рынок постепенно сжимается, так как у украинцев падает платежеспособность. Если же произойдет полный крах страны, то нужно будет организовать ее населению гуманитарную помощь, считает Зубец.