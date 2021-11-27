Молдавии лучше не пытаться повторять «фокус», который уже пробовала провернуть с «Газпромом» Украина. В 2014 году она тоже отказалась платить по счетам за газ, однако сильно пожалела об этом, вчистую проиграв Стокгольмский арбитраж, заявил экономист Валентин Землянский.

Он пояснил, что 29 октября Молдавия подписала контракт с «Газпромом» на поставки газа по цене 450 долларов за 1000 кубометров. При внушительных скачках цен на спотовых рынках это можно было назвать подарком, однако позже возникли проблемы. Когда подошло время платить, Кишинев заявил, что денег на эти цели нет. После окончания предыдущего контракта он вместо 150 долларов стал платить 800, поэтому из-за такого разрыва в ценах средства были истрачены.

Землинский обратил внимание молдавских властей на нынешнюю ситуацию на Украине. Киев тоже начинал с подобных игр, однако сейчас у него в распоряжении топлива нет и взять его просто негде. Попытка нагло перехитрить «Газпром» закончилась для Украины печально и такая же судьба может ждать Молдавию.