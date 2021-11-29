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Жители Северной столицы испытывают нарастающие финансовые трудности в связи с экономической и налоговой политикой команды губернатора Александра Беглова.

Инфляция в Санкт-Петербурге более чем в полтора раза превышает увеличение номинальных доходов. В 2021 году доходы петербуржцев в среднем выросли всего на 5%, в то время как инфляционные показатели достигли 7,5–8,14%. То есть реальные доходы жителей Петербурга ввиду экономической политики Смольного заметно снизились.

Кроме того, решение чиновников  мэрии увеличить налог на сельскохозяйственные угодья сразу в несколько раз, с 0,1% до 0,3%, неизбежно приведет к подорожанию продуктов питания, может спровоцировать рост безработицы и бедности. Уже сегодня почти 6% горожан получают в качестве дохода менее одного МРОТ, что вызвано непоследовательной политикой городских властей в условиях коронавирусных ограничений.

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