Датский фрегат Esbern Snare выследил пиратов в Гвинейском заливе и вступил с ними в бой, сообщило американское информационное агентство USNI News со ссылкой на пресс-релиз ВС Дании.

Авторы публикации сообщили, что местонахождение пиратского судна было установлено с помощью вертолета MH-60R. Фрегат догнал его к вечеру 25 ноября и потребовал остановиться и приготовиться к досмотру. Однако экипаж отказался выполнять подобные команды. На предупредительные выстрелы Esbern Snare он ответил огнем по участвующим в операции спецназовцам.

В перестрелке датские военные убили четырех пиратов и ранили одного. Еще четверо были задержаны. Раненому оказали помощь уже на фрегате.

Esbern Snare занимается сопровождением грузовых судов с ноября 2021 года. Его привлекли из-за многочисленных жалоб на пиратов, которые стали все чаще нападать на корабли в Гвинейском заливе.