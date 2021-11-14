Джон Хелмер, живущий в России журналист из Австралии, на новостном сайте Dances with Bears рассказал о том, что британское правительство лгало всему миру о Руслане Баширове и Александре Петрове, подозреваемых в использовании яда «Новичок». Перевод статьи подготовлен «ПолитРоссией».

Австралиец указал на заявление британской прокуратуры, по которому выдавались ордеры на арест обвиняемых в отравлении Скрипалей граждан России в Европе. Как правило, административными вопросами при выдаче подобных документов занимается Евроюст. Это ведомство также обладает необходимой базой данных, включающей в себя все ордера, запрашиваемые Британией и другими странами.

Согласно словам Хелмера, Евроюст решил опровергнуть все заявления британских правоохранителей. Однако он не стал приводить никаких доказательств своим словам. Официально данную информацию никто пока не прокомментировал. Журналист уверен, что обвинения в адрес россиян являются ложью.