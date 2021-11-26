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В городе на Неве объявили первый призыв шеринг-дворников. Пришел всего один желающий – им стал журналист Мойки78. Однако вместо уборки он давал интервью под диктовку пресс-секретаря администрации Калининского района Юлии Лебединовой, изображая добровольца. 

Пресс-секретарь надиктовала корреспонденту историю о том, как он увидел объявление о наборе помощников для уборки снега в группе Калининского района. Затем попросила повторить это на камеру. Аудиозапись происходящего имеется в распоряжении Мойки78. Издание попросило оплатить своему сотруднику рабочий день из расчета 150 рублей в час. В просьбе было отказано, поскольку снег журналист не убирал.

Администрация Беглова выступила с инициативой привлечения шеринг-дворников для уборки снега во время пиковых снегопадов. За это горожанам пообещали «щедрую» оплату – тысячу рублей за восьмичасовой рабочий день. Эксперты связывают такую меру с тем, что Смольный, как всегда, не готов к зиме. На фоне дефицита дворников, занятых ручным трудом, город не успел купить и спецтехнику.

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