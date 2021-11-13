Бенджамин Де Клин, научный сотрудник Брюссельского университета, отметил, что жители Европы считают основной угрозой демократии тот факт, что все важные решения в Евросоюзе принимаются неизбираемыми органами власти.

Исследователь отметил, что подобное мнение все чаще можно услышать среди простых европейцев. Это связано с увеличением популярности правых популистов, борющихся с либеральными ценностями и увеличением количества мигрантов. Этим политикам удалось показать гражданам Европы, что они находятся на стороне народа, поэтому любая их критика воспринимается как «антинародная».

Специалист добавил, что правые недавно добились поддержки со стороны бизнеса. Многие бизнесмены недовольны тем, что им не удается конкурировать с индийскими и китайскими промышленниками, продающими свои товары по более низким ценам. Правые при этом обещают проводить политику протекционизма.