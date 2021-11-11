На новостном портале «Авиа.про» сообщили, что Донецк подвергся одной из мощнейших атак со стороны украинских вооруженных сил за последние несколько лет.

Отмечается, что множество ударов было нанесено по Донецкой воздушной гавани, где находятся боевые отряды ополченцев и организована главная линия обороны столицы. На размещенных в Сети материалах можно заметить густой черный дым и услышать звуки взрывов. Согласно имеющимся сведениям, окрестности города были обстреляны с использованием САУ калибра 152-миллиметров и минометов.

Местные жители отмечают, что украинские силовики также нанесли артиллерийские удары по донецкому ж/д вокзалу, в котором, возможно, располагалась бронетехника ДНР. На появившихся снимках можно увидеть дым, идущий из района вокзала. Однако никаких официальных данных об этом инциденте нет.