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Если президент Украины Зеленский введет с 1 декабря военное положение и попытается перекрыть границы России с ДНР и ЛНР, РФ будет вынуждена начать наступление на Киев, считает военный эксперт Константин Сивков. Он пояснил, что сперва Москва задействует дипломатические и политические меры, но если они не помогут, единственный выходом останется война.

По мнению эксперт, если Зеленский не сможет перекрыть границы, его план провалится. Потому что на Донбассе начнутся интенсивные боевые действия, в которых увязнут ВСУ. В этой ситуации российские ВС смогут нанести удар с севера и пройти маршем по всей соседней стране.

Единственная проблема, которая может возникнуть перед РФ – это вмешательство НАТО. Блок может объявить небо над Украиной бесполетной зоной, что не позволит задействовать авиацию. В то же время Сивков уверен, что США и Альянс вряд ли предпримут какие-то жесткие меры в поддержку Киева.

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