Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с изданием «Комсомольская правда» высказался насчёт штамма коронавируса омикрон.

Как отметил специалист, повышенная заразность данного штамма ещё не подтверждена. Однако даже если омикрон и будет заразнее, чем дельта, не факт, что он ухудшит ситуацию. Так, уже сейчас есть основания полагать, что омикрон может иметь сниженную патогенность. То есть, риск того, что омикрон приведёт к тяжёлому течению болезни, меньше, чем у дельты. В настоящее время нет ни одного случая, чтобы пациент, зараженный штаммом омикрон, умер.

В пользу этого говорит и слишком большое количество мутаций у нового штамма. Их более 30, что указывает на нестабильность генома. В свою очередь, это означает, что вирус менее опасен, чем предшественники. В итоге COVID-19 может перейти в разряд сезонных простуд, но только в том случае, если омикрон сумеет вытеснить дельту.

Ранее доктор Александр Мясников заявил, что штамм коронавируса омикрон уже этой зимой станет доминирующим. Это приведёт к появлению новой волны заболеваемости.