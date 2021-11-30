читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с изданием «Комсомольская правда» высказался насчёт штамма коронавируса омикрон.

Как отметил специалист, повышенная заразность данного штамма ещё не подтверждена. Однако даже если омикрон и будет заразнее, чем дельта, не факт, что он ухудшит ситуацию. Так, уже сейчас есть основания полагать, что омикрон может иметь сниженную патогенность. То есть, риск того, что омикрон приведёт к тяжёлому течению болезни, меньше, чем у дельты. В настоящее время нет ни одного случая, чтобы пациент, зараженный штаммом омикрон, умер.

В пользу этого говорит и слишком большое количество мутаций у нового штамма. Их более 30, что указывает на нестабильность генома. В свою очередь, это означает, что вирус менее опасен, чем предшественники. В итоге COVID-19 может перейти в разряд сезонных простуд, но только в том случае, если омикрон сумеет вытеснить дельту.

Ранее доктор Александр Мясников заявил, что штамм коронавируса омикрон уже этой зимой станет доминирующим. Это приведёт к появлению новой волны заболеваемости.

Вам может понравиться

Генная терапия и регенеративная медицина помогут людям будущего достичь бессмертия

Исследователи, специализирующиеся на технологиях будущего, рассказали о четырех инновационных научных открытиях, которые в будущем помогут людям стать по-настоящему бессмертными. Согласно их словам, наибольший интерес сейчас вызывает генная терапия, основанная на

Доктор Мясников: промедление с вакцинацией от COVID-19 «рождает чудовищ»

Александр Мясников, медик и ведущий, на своем канале в «Телеграме» предупредил о «рождении монстров» в случае промедления с бустерной вакцинацией людей из групп риска. Согласно его словам, в случае закрытия

Исследователи Института рака Хантсмана изучили механизм перерождения родинки в меланому

Исследователи из Института рака Хантсмана, расположенного в Соединенных Штатах, смогли тщательно изучить процесс трансформации родинок в меланомы. Специалисты напоминают, что родинка является обычным кожным образованием, не представляющим опасности для человека,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 ноября – небольшой снег, до -1 °C | город Мытищи: погода, 30 ноября – небольшой снег, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 ноября – небольшая облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 ноября – облачно с прояснениями, до -1 °C | Королев: погода, 30 ноября – небольшой дождь, до 13 °C | Подольск: погода, 30 ноября – пасмурно, до 4 °C | Армавир: погода, 30 ноября – небольшой дождь, до 14 °C |