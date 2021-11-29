Александр Мясников, медик и ведущий, считает, что появление штамма «Омикрон» на территории РФ неизбежно. Он может привести к началу еще одной волны COVID-19 через 2-3 месяца.

Согласно его словам, обнаруженный недавно вариант коронавируса, вероятнее всего, сможет занять доминирующее положение в стране в период с зимы до весны следующего года. Это произойдет, даже если Россия полностью закроет все границы и прекратит авиасообщения с другими странами. На подготовку у страны есть не больше 8-12 недель, отметил врач.

Специалист добавил, что начать подготовку к грядущей волне нужно уже сейчас. Время на это есть, так как текущая волна идет на спад. Мясников посоветовал властям не вызывать у населения панику, предрекая апокалипсис, а хорошенько поработать над новым планом по противодействию «омикрону».