Россия, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ответ на активность, проявляемую НАТО у границ страны, собирается предпринимать определённые меры.

Как отмечается, недавно издание Bloomberg опубликовало статью, в которой было заявлено о предупреждении США о намерениях России осуществить вторжение в Украину. Согласно сообщению Пескова, такие заявления со стороны США были и ранее.

Россия на это всегда давала ответ, что перемещение военной техники в пределах страны не должно кого-либо волновать или беспокоить. Он отметил, что Россия не является угрозой для других стран и просто занимается своими делами. Но в ситуации, если возникнет такая необходимость, будут приняты меры, направленные на обеспечение безопасности. Под этой ситуацией Песков подразумевает вызывающие действия оппонентов на границах страны.

О том, что Россия не представляет угрозы для Европы и не собирается на кого-либо нападать, Песков сообщал не так давно. Такой ответ он дал на многочисленные заявления о “российской угрозе”.