Чтобы максимально эффективно защититься от атак украинского беспилотника Bayraktar TB2, ополченцам самопровозглашенных ДНР и ДНР необходимо задействовать 10 ЗРПК «Панцирь-С», сообщил портал Avia.Pro. Авторы напомнили, что именно этот комплекс ПВО гарантировано обнаруживает и уничтожает «Байрактары».

Десять ЗРПК – это минимальное количество, которое позволит прикрыть от атак ударно-разведывательных дронов основные позиции. Чтобы полностью защитить республики, понадобится в два раза больше комплексов противовоздушной обороны.

Видеозапись, опубликованная военным ведомством Украины, показала, что в распоряжении ополченцев Донбасса сейчас нет ни единого эффективного средства для борьбы с «Байрактарами». Запущенный Украиной беспилотник долгое время кружил над позициями, проводя разведку и на него не отреагировал ни один из имеющихся комплексов ПВО.