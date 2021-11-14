Журналист Флориан Штарк назвал причины, из-за которых провалилась проводимая фашистами операция «Тайфун». Его статью опубликовало издание Die Welt.

Во время операции «Тайфун» фашисты должны были войти в Москву. По словам Штарка, в то время город был охвачен «хаосом». Однако исполнить план захватчикам так и не удалось.

Как заявляет журналист, одной из причин провала операции стали проблемы с обеспечением – снабжение было почти парализовано, и у захватчиков попросту была нехватка боеприпасов и горючего. Своё влияние оказала и погода – в то время в регионе начались дожди, и дороги превратились в «грязевые реки». Их глубина могла достигать и метра. Оперативного наступления моторизированных частей в таких условиях быть просто не могло.

В свою очередь, изменение погоды сыграло на руку советским войскам, которые сумели привести расположение свой войск в соответствии с намерениями вермахта.

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