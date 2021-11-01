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Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр имела полное право сделать заявление о ядерном сдерживании России и возможности применить против нее оружие, написали журналисты Клаус Кристиан Мальцан и Торстен Юнгхольт в издании Die Welt.

Они заявили, что возмущения представителей партии «Зеленых» по поводу высказывания министра – это проявления пацифизма, от которых необходимо срочно отказываться.

По словам авторов, это не первое заявление, которое раскрывает пацифистские взгляды «Зеленых». Ранее сопредседатель партии Анналена Бербок высказывалась в том духе, что Германия должна поддерживать мир без ядерного оружия. Она выступала за «ядерный зонтик» НАТО, что неприемлемо для Германии.

В Христианско-демократическом союзе осудили такую позицию и заявили, что безопасность ФРГ не должна пасть жертвой «зеленого пацифизма». Одновременно с этим они предупредили и свободных демократов о недопустимости поддержки позиции Бербок и ее партии.

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