В РИА «Новости», сославшись на специалистов в области медицины, отметили, что назальные вакцины позволят быстро справиться с пандемией коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в разных странах подобные препараты проходят тестирование. Первый из них был представлен еще в конце лета прошлого года исследователями из США. Он не позволяет вирусу размножаться. Эксперты уже провели соответствующие эксперименты на лабораторных мышах, проверив токсичность и эффективность вакцины. Уже через 3 недели у всех грызунов были обнаружены антитела, способные нейтрализовать SARS-CoV-2.

Ученые отмечают, что эти препараты позволяют создать мукозальный иммунитет, работающий на всех слизистых поверхностях организма, включая ротовую и носовую полости. Его главная цель заключается в выделении нужного количества антител, не дающих патогенам закрепляться к клеткам. В издании добавляют, что в РФ разрабатывают сразу 3 назальные вакцины.