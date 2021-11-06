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В РИА «Новости», сославшись на специалистов в области медицины, отметили, что назальные вакцины позволят быстро справиться с пандемией коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в разных странах подобные препараты проходят тестирование. Первый из них был представлен еще в конце лета прошлого года исследователями из США. Он не позволяет вирусу размножаться. Эксперты уже провели соответствующие эксперименты на лабораторных мышах, проверив токсичность и эффективность вакцины. Уже через 3 недели у всех грызунов были обнаружены антитела, способные нейтрализовать SARS-CoV-2.

Ученые отмечают, что эти препараты позволяют создать мукозальный иммунитет, работающий на всех слизистых поверхностях организма, включая ротовую и носовую полости. Его главная цель заключается в выделении нужного количества антител, не дающих патогенам закрепляться к клеткам. В издании добавляют, что в РФ разрабатывают сразу 3 назальные вакцины.

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