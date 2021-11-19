В Омской области могут ввести QR-коды практически во всех общественных местах.

Как отмечается, в четверг в Заксобрании Омской области прошло заседание комитета, где был поднят вопрос о введении в общественных местах QR-кодов. Они могут быть введены, как отмечается, даже в самолётах и поездах.

Данный законопроект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Заксобрания. Каких-либо замечаний или предложений к нему высказано не было. Таким образом, окончательное решение по данному вопросу будет принято на следующей неделе, когда должно состояться пленарное заседание Заксобрания.

Также QR-коды необходимы для поседения магазинов и общепитов, массовых и культурных мероприятий, торговых центров. Исключения – продуктовые магазины и аптеки.

Ранее глава научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что введение QR-кодов окажет положительное влияние на показатель вакцинации. В свою очередь, это снизит параметр заболеваемости.