Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко проанализировал речь президента Украины Владимира Зеленского и выразил сомнение в том, что глава государства адекватно оценивает ситуацию в стране. По словам парламентария, от некоторых высказываний украинского лидера становится «аж страшно».

К таким заявлениям Кучеренко отнес призывы Зеленского к олигархам, которые, по мнению президента, устроили «искусственный дефицит энергоресурсов. На самом деле, отмечает депутат, 90 процентов ТЭЦ на Украине стоят из-за отсутствия энергетического угля.

По мнению парламентария, это президент играет в игру «Кругом враги», из-за чего не хочет взглянуть правде в глаза. Сейчас даже советники опасаются раскрыть президенту правду о происходящем в энергетике страны.