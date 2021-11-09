Президент Украины Владимир Зеленский при непосредственном участии своей «молодой команды» наделал столько ошибок и совершил столько преступлений, что венцом его карьеры вполне может стать тюрьма. Уже сейчас противники действующего главы государства готов сбросить его с трона, заявил украинский депутат Илья Кива.

Он отметил, что увольнение главы МВД Арсена Авакова стало главной ошибкой Зеленского. Теперь тот собирает всех противников нынешнего президента, чтобы отобрать у него власть. Украинскому лидеру остается лишь бежать из страны как можно дальше либо просить защиты у Владимира Путина.

Кива заявил, что только президент России сейчас способен помочь Зеленскому избежать падения и фатального страха. Обращение к нему для создания союза с РФ станет сильным решением. Оно принесет Зеленскому благодарность от простого народа Украины и спокойное правление без каких-либо противников извне или внутри страны.