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Недавно назначенный министр обороны Украины Алексей Резников на протяжении 6 месяцев создаст в Киеве военную базу НАТО, заявил депутат Верховной рады Илья Кива. Он пояснил, что данный объект понадобился США для новых провокаций против России.

Кива отметил, что Украина продолжает слушать США и Европу, упрямо не желая думать самостоятельно. Военная база спровоцирует РФ еще более активно защищать собственные границы, поэтому войск рядом с украинскими рубежами станет еще больше.

Если начнется вооруженное столкновение, натовская база на Украине станет первой целью для российских ракет. Кроме того, именно на ее территории будут проходить боевые действия.

Депутат уверен, что именно сотрудничество с США и Европой, а также действия не совсем адекватных киевских властей совсем скоро могут стать причиной распада Украины.

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