Украинский депутат Игорь Копытин, возглавляющий в Раде подкомитет по оборонной промышленности и модернизации, подтвердил, что бойцы ВСУ действительно использовали на Донбассе Javelin.

Он рассказал, что не собирается раскрывать время и место применения американского противотанкового комплекса, но заявил, что это произошло в ходе боевых действий. Также Копытин отметил, что ВСУ имеют полное право на использование ПТРК.

«Пока не имею права разглашать, где это произошло и при каких обстоятельствах, но скажу следующее – предупреждая любые дальнейшие заявления и манипуляции относительно того “может ли Украина защищаться или это не запрещено”, да, может», – написал он в социальной сети “Фейсбук”.

По словам депутата, Киев согласовал применение комплексов с Пентагоном. Также парламентарий заявил, что ВСУ для самозащиты могут использовать любые виды вооружения, включая «Джавелины» и беспилотные аппараты Bayraktar TB2, приобретенные в Турции.