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Михаил Шеремет, российский парламентарий, отметил, что в случае вторжения войск Соединенных Штатов в Крым им не удастся прорвать его оборону.

Согласно его словам, российская армия обладает новейшим оружием, с помощью которого можно ликвидировать вражеские силы еще на подступах к рубежам страны. Он добавил, что Крымский полуостров находится под надежной защитой, поэтому ни одной армии на планете, включая американскую, не удастся захватить его.

Народный избранник при этом считает, что Вашингтон не станет вступать в непосредственный конфликт с Москвой, так как для этого у него имеются страны-вассалы. Шеремет сделал подобное заявление после появления в Business Insider материала о том, что спецназ США должен быть готов к возможным столкновениям с российскими и китайскими бойцами в Крыму и Южно-Китайском море.

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