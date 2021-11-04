России не обязательно организовывать наземную наступательную операцию, чтобы разгромить Украину. Наличие в распоряжении Москвы огромного количества ракет позволит ей добиться победы буквально за несколько часов даже не вторгаясь на территорию соседней страны.

Такой неутешительный для Киева прогноз сделал депутат Верховной Рады и экс-командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский. Он отметил, что современное оружие РФ дает ей огромное превосходство и мгновенно снимает все вопросы о победителе в возможном вооруженном столкновении.

Депутат пояснил, что для победы России нужно лишь разместить на территории Крымского полуострова свои оперативно-тактические ракетные комплексы. Это займет минимум времени, после чего Москва просто покроет ракетами всю Украину. ВСУ ждет разгром, причем РФ даже не придется проводить сухопутную наступательную операцию.