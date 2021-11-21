Депутат Госдумы и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов считает, что российским пенсионерам могут выплатить по 15 тысяч рублей перед Новым годом.

Согласно его мнению, на этот шаг власти могут пойти по нескольким причинам. Так, первым фактором является весьма сильная инфляция. Второй причиной Обухов назвал ухудшение настроений в обществе, что связано, в частности, из-за слухов о введении QR-кодов для того, чтобы посетить общественные места.

Обухов указал, что сейчас властям нужен «пряник», чтобы «подкармливать» зависимые слои населения. Размер выплаты, как предположил депутат, составит около 10-15 тысяч рублей.

Впрочем, Обухов отметил, что просто так вводить очередные выплаты для пенсионеров никто не будет.

О возможных выплатах для пенсионеров перед Новым годом недавно заявили экономисты. Как было отмечено, слухи о выплатах ходят уже около месяца.