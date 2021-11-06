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Россия имеет реальную возможность присоединить Донбасс на вполне законных основаниях. Способ сделать это озвучил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Он заявил, что нужно привлечь квалифицированных юристов и признать недействительным акт Совета народных комиссаров. Именно этим документом большевистская власть передала Украине территории современного Донбасса.

Акт был подписан Владимиром Лениным. Именно он фактически отдал Украине Области Войска Донского. Если этот документ признать недействительным, то Донбасс де-факто станет частью России и даже присоединять его не придется.

Стоит упомянуть, что Донбасс – не единственная территорию, которой «разжилась» Украина при СССР. Никита Хрущев передал ей Крым, а в 1939 году Советский Союз присоединил к ней Волынь, Буковину и Галицию.

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