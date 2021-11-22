Гуннар Бек, европейский парламентарий, в рамках интервью с журналистами отметил, что запуск «Северного потока – 2» все еще может сорваться по причине оказываемого на проект давления со стороны Италии, Франции и Соединенных Штатов.

Согласно его словам, трубопровод, в конечном итоге, все равно будет введен в эксплуатацию, так как соответствует интересам ФРГ. Однако есть незначительная вероятность торможения его запуска, причем, не из-за давления со стороны Варшавы, а из-за действий Вашингтона, Рима и Парижа.

В СМИ напоминают, что Матеуш Моравецкий, глава польского правительства, во время беседы с немецкими представителями прессы призвал Берлин отказаться от использования российского газопровода. Он отметил, что немцам нужно отменить сертификацию СП-2 и перестать давать дополнительные денежные средства РФ, закупая у нее газ.