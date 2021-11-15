Обострившийся кризис на границе Беларуси с НАТО и одновременные с этим демонстративные полеты стратегических бомбардировщиков России возле Литвы и Польши не имеют цели прямо сейчас провоцировать конфликт. Россия ведет свою игру в Беларуси как для давно запланированного усиления своей военной роли в этой стране, так и с целью улучшения переговорных позиций с американцами. Такое мнение высказывает литовское издание Delfi. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Кремль не только координирует свои действия с Минском, но и продолжает проведение спектакля, разыгранного в сентябре. Россия ведет свою игру в Беларуси, и полеты бомбардировщиков возле Литвы – только начало.

«Начавшиеся на границе провокации переходят в военную агрессию и конфликт. В ответ совместные российско-белорусские силы отражают авиационные удары, штурмы и разгром противника силами стратегического назначения и десантниками. Последние высадились под Гродно, в тылу врага, и диверсиями нарушали выдвижение бронетехники противника. «Западные силы» потерпели поражение с подходом основных ударных танковых частей». Это отрывок из официального сценария российско-белорусских военных учений «Запад-2021», прошедших в сентябре.

Как и 4 года назад, сценарий учений имитировал конфликт с НАТО, в частности, с Литвой и Польшей, якобы пытавшихся перекроить границы «союзного государства». Буквально через несколько месяцев, как и в упомянутом сценарии, происходит приграничный кризис, но на этот раз не на учениях, а в реальности: сначала внимание привлекла растущая концентрация российских войск на границе с Украиной, а затем на границе Беларуси с Польшей поселились тысячи мигрантов.

Как будто по заказанной России мелодии, над территорией Беларуси начали летать стратегические бомбардировщики – сначала Ту-22М3, потом Ту-160 и, наконец, Ту-95. Под Гродно, как в сценарии «Запада-2021», высадились российские десантники. Но Путин в интервью заверил, что Россия здесь не причастна, а чтобы «урегулировать кризис», Западу достаточно было поговорить с Минском.

Вся эта игра Путина и Лукашенко в «хорошего полицейского – плохого полицейского» может показаться абсурдной, но в то же время опасной. Это настолько опасно, что не только западные соседи Беларуси бьют тревогу. Например, глава штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер признал, что угроза непреднамеренной войны с Россией является самой высокой за последние десятилетия.

Даже если все стороны – НАТО, Минск и Кремль – искренне верят в легитимность и непогрешимость своих действий, совершенно понятно, что противная сторона не может не отреагировать. И если Польша и другие союзники начнут укреплять свои разведывательные, оборонные и другие возможности в регионе, другая сторона, несомненно, почувствует себя «спровоцированной» и «вынужденной принять меры сдерживания». Но зачем Беларуси прямо сейчас провоцировать конфликт на границе с НАТО? Зачем вмешиваться во все это России?

Российские стратегические бомбардировщики над Беларусью, как и на своих регулярных маршрутах вокруг Норвегии к Северному морю, с которых моделируются удары крылатыми ракетами по стратегическим целям в Великобритании и штаб-квартире НАТО в Брюсселе, служат для демонстрации. Пара таких бомбардировщиков – символическое сообщение о том, на что способна Россия. Поскольку все они являются ракетоносными, им не обязательно летать над Беларусью, чтобы запустить свои ракеты, но появление у границ НАТО – это сигнал о том, что Россия не готовы терпеть провокации со стороны Запада.

В случае конфликта российские бомбардировщики, находящиеся так близко к границам НАТО, вряд ли смогут выжить против технологически развитого противника. Тем более что, к раздражению России и Беларуси, вся ситуация в воздухе и на земле в последние недели попала под бдительное внимание со стороны разведывательной авиации НАТО и союзников: от Балтики до Черного моря страны Альянса использовали почти все свои разведывательные самолеты – RC-135, J-STARS, Artemis, P-8 Neptune, RC-12 Guardrail, даже старый U-2.

То, что Россия делает в Беларуси, просто невозможно не увидеть и не услышать – все движения и сигналы на суше и в воздухе фиксируются, анализируются и оцениваются.

В то же время большая часть российских сил, которые могут действовать против обычного противника, предположительно, была сосредоточена в другом направлении, возле Украины. Это порождает слухи о том, что Россия, как предполагается, сможет осуществить военное вторжение в Украину именно за счет ситуации на польско-белорусской границе. Однако такая теория может быть ошибочной: так же, как весной, когда Россия мобилизовала силы у границ Украины, чтобы использовать их как средство устрашения. США выразили озабоченность, но тем не менее дали понять, что сценарий военного вторжения в Украину маловероятен.

Все эти эскалационные действия могут стать прелюдией к давно запланированному усилению военной роли России в самой Беларуси – от ввода военных баз и войск до конкретных возможностей, которые будут иметь значение для европейских стран и США. С введением дополнительных сил и угроз в отношении соседей – которым предшествует кризис с мигрантами на границе – можно ожидать улучшения переговорных позиций с американцами: в обмен на вывод своих сил Кремль может потребовать того же от американских войск в Европе.

Даже если США не поддадутся такому банальному шантажу Кремля, в Вашингтоне нет недостатка в людях, готовых предоставить европейские дела самим европейцам. Главное, что действительно беспокоит Кремль, – это возвращение 56-го ракетно-артиллерийского командования в Европу. Американские ракетные системы средней дальности во время «холодной войны» располагали сотнями ракет, нацеленных на Кремль. Сейчас считается, что такие подразделения могут появиться также в Польше, Румынии или даже на Украине, и единственный способ избежать их – создать искусственный кризис на границах этих стран, удерживая американцев от подобных мыслей.