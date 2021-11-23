В России начато серийное производство новых 300-мм управляемых ракет для тактического ракетного комплекса «Торнадо-С», способных успешно поражать цели на дальности до 200 км. Об этом сообщает польский военный портал Defence24. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Российская компания НПО «Сплав» (входит в холдинг «Технодинамика» в структуре оборонной госкорпорации «Ростех»), которая является производителем многозарядных ракетных установок семейства «Торнадо» (модернизированной версии БМ-30 «Смерч»), сообщила о начале серийного производства новых боеприпасов для комплекса «Торнадо-С» по контракту, заключенному с Минобороны России. Также планируется испытать новые ракеты с беспилотниками для разведки и целеуказания, которые предполагается ставить на вооружение вместе с этой системой.

Стоит подчеркнуть, что комплекс «Торнадо-С» использует спутниковую навигацию ГЛОНАСС и, если данные сообщения подтвердятся испытаниями, сможет успешно поражать цели на дальности до 200 км.

С использованием новых технологий эта система должна получить возможность бороться с разрозненными подразделениями противника единым залпом ракет. Это стало достижимым благодаря возможности индивидуальной настройки предпочтительной дальности и азимутального угла для каждой запущенной ракеты. После выхода из пусковой установки, определяющей траекторию полета ракеты, каждая из них должна нацелиться на конкретную цель с помощью спутниковой навигации. Также она может автоматически получать и обрабатывать информацию от разведывательных подразделений или беспилотных летательных аппаратов.

Параллельно идет подготовка к началу предварительных испытаний новой 300-мм ракеты, способной нести разведывательные беспилотники. Согласно общей концепции, они должны будут доставляться непосредственно в район боевых действий со сверхзвуковой скоростью на очень большой высоте.

Будущая система предназначена для ведения разведки на удалении более 100 км от пусковой установки и передачи на нее необходимых данных как днем, так и ночью. В качестве опции возможна также лазерная «подсветка» цели для высокоточных боеприпасов.

«Торнадо-С» – это глубокая модернизация тактического ракетного комплекса БM-30 «Смерч». Система состоит из 300-мм многозарядной пусковой ракетной установки, установленной на носителе в виде военного грузовика КамАЗ-63501.

В рамках модернизации сокращено время перехода из транспортного положения в боевую готовность и смены боевого положения, а также увеличены скорострельность и дальность стрельбы. «Торнадо-С», помимо стандартных ракет калибра 300 мм, может также использовать интеллектуальные и программируемые боеприпасы.

Российская армия в настоящее время активно модернизирует свои ракетные артиллерийские комплексы БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган» и БМ-30 «Смерч» по новым стандартам в виде систем 9А53-Г «Торнадо-Г», 9А53-У «Торнадо-У» и 9А53-С «Торнадо-С», причем часть этих установок производится заново. Первые из этих типов поступают в подразделения ракетной артиллерии на уровне полка и бригады, а остальные два – на уровне дивизии и армии. Эти системы последовательно поставляются ракетным частям армии на всей территории Российской Федерации.