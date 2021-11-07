В ходе операций российских войск в Сирии боеприпасы высокоточной артиллерии стали одним из самых эффективных средств борьбы с боевиками-повстанцами, и теперь это вооружение все чаще используются армией России. Об этом пишет польский военный портал Defence24. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В вооруженных силах России все чаще используются высокоточные артиллерийские боеприпасы, управляемые отраженным лазерным лучом. Это не только ракеты для гаубиц типа «Краснополь», которые неоднократно применялись в боевых действиях, но и системы «Грань», которые находят все более широкое применение.

В ходе операций в Сирии боеприпасы высокоточной артиллерии стали одним из самых эффективных средств борьбы с боевиками-повстанцами. Примером этому стали разрушения минометных позиций с помощью комплекса «Краснополь», этими же ракетами были также уничтожены укрепленные точки и другие цели.

Основным преимуществом высокоточных боеприпасов, подтвержденным в ходе боевых действий, является возможность поражения цели (в том числе движущейся или защищенной от «близких» взрывов классической артиллерии) первым же выстрелом. Таким образом, использование данных боеприпасов может заметно повлиять на ход боевых действий, поскольку благодаря им артиллерия может уничтожать ключевые цели, даже усиленные или бронированные.

Следует также отметить, что снаряды высокоточной артиллерии сбить сложнее, чем ракеты, и они невосприимчивы к электронным помехам.

Можно сказать, что в армии РФ следуют более широкой тенденции, которая также наблюдается в западных странах, где лазерные системы наведения становятся все более популярными. Например, армия США долгое время использовала высокоточные боеприпасы GPS / INS, такие как Excalibur, в настоящее время ведутся работы по внедрению их новой версии Excalibur-S.

Увеличение использования высокоточной артиллерии в России во многом является результатом боевого опыта и «убедительности» этого типа оружия, которое может быть очень полезным в различных условиях. Первая версия системы «Краснополь» была внедрена еще во времена СССР, но в последние годы наблюдается широкое распространение модификаций этого типа боеприпасов.

В ходе учений «Запад-2021» было отработано использование ракет «Краснополь» и «Грань», управляемых беспилотниками «Орион» и «Форпост». Сначала цели были обнаружены беспилотными летательными аппаратами, затем после обмена данными с системой управления БПЛА их отметили, и они были уничтожены артиллерийскими подразделениями – как гаубицами со 152-мм ракетами «Краснополь», так и 120-мм минометами с КМ-8 «Грань». Во время этих маневров стрельба боеприпасами «Краснополь» велась на дистанции от 10 до 16 км.

Напомним, что российские войска, как правило, имеют очень разветвленные артиллерийские силы. Стандарт на уровне бригады – наличие двух батарей ствольной артиллерии и одной батареи реактивной артиллерии. В структуре дивизии артподразделения есть как в самих полках (в меньшем количестве, чем в бригадах), так и в штатном дивизионном артиллерийском полку. Помимо гаубиц в батальонах (и/или полках) есть еще 120-мм минометы.

Выше уровня дивизии также имеют подразделения огневой поддержки – артиллерийские бригады, как со ствольной, так и с ракетной артиллерией различного калибра от 122 до 300 мм, предназначенные для ведения залпового огня, в том числе кассетными и термобарическими боеприпасами.

Насыщенность артиллерией, особенно ракетами, в армии России выше, чем в большинстве стран НАТО. Системы более старого поколения (такие как ракетные гаубицы 2С7М «Малка», 2С3 «Акация» или БМ-22 «Ураган») часто сочетаются с современными средствами разведки и связи.

Несмотря на наличие очень обширной артиллерии, а также все более современных систем управления огнем, связи и разведки (в том числе БПЛА), в российской армии полагаются на высокоточные боеприпасы в том числе и потому, что соотношение «цена / качество» во многих случаях говорит в их пользу, с учетом поражения меньшим количеством боеприпасов. Конечно, это не означает отказ от классических осколочно-фугасных или, например, кассетных боеприпасов.