Польские ВС собираются восстановить и обновить советские зенитно-ракетные комплексы «Оса», сообщило местное издание Defence24. Известно, что Минобороны страны уже выбрало подрядчика для проведения работ.

Ремонтом и модернизацией комплексов, которые обойдутся военному ведомству в 24 миллиона долларов, займется компания PGZ. Работы должны быть завершены к 2023 году, сообщают авторы публикации.

Польские специалисты уверены, что «Оса» – единственные доставшиеся в наследство от СССР зенитно-ракетные комплексы, которые можно модернизировать. Ранее это уже было проделано – в результате обновления ЗРК получил боезаряды с оптоэлектронными головками самонаведения. Единственным условием для успешного апгрейда эксперты называют замену «родных» ракет.